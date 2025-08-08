Legge Nordio: l’interrogatorio preventivo dell’indagato non è dovuto in caso di arresto in flagranza e di fermo
L’articolo 391 Cpp prevede una autonoma disciplina che non subordina alla sussistenza di cui alla novella l’adozione della misura cautelare
Misure cautelari e legge Nordio: l’interrogatorio “preventivo” dell’indagato ex articolo 291, comma 1-quater, Cpp, come introdotto dalla legge n. 114/2024, non è dovuto in caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, posto che l’articolo 391 Cpp prevede una autonoma disciplina che non subordina alla sussistenza di cui alla succitata novella l’adozione della misura cautelare.
Così la Quinta Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 29384 depositata l’8 agosto 2025, con...