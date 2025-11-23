Diagnosi e terapie fatte con il supporto dell’Ai: chi risponde per gli errori

La possibilità di impiegare l’intelligenza artificiale nell’ambito sanitario – disciplinata dalla legge 132/2025 – apre scenari straordinari per la cura, la diagnosi e la gestione dei dati clinici. Il che modifica anche i tradizionali profili di rischio, imponendo un ripensamento degli attuali assetti organizzativi e un adattamento al nuovo contesto digitale dei principi di sicurezza delle cure e di responsabilità sanitaria declinati dalla legge 24/2017 (legge Gelli).

In particolare, l’articolo 7 ...