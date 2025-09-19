Famiglia

Divorzio: se la donna malata non ha aiutato la famiglia assegno più consistente solo su base assistenziale

La malattia (incolpevole) non sopperisce il mancato impegno verso la famiglia ed esclude così la componente compensativa-perequativa dell’assegno divorzile

di Giampaolo Piagnerelli

L’assegno divorzile nei confronti della moglie non può avere natura compensativa-perequativa se la donna - affetta da gravi patologie psicofisiche - non è riuscita a sacrificarsi per dare un concreto aiuto alla famiglia. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 25618/25), quindi, in questo caso - proprio per venire incontro alle esigenze della moglie - è possibile ritoccare la somma corrisposta alla donna solo su una base fondamentalmente assistenziale.

La vicenda

Venendo ai fatti la donna ha adito la Cassazione ...

Gli ultimi contenuti di Famiglia