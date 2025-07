È reato tenere i cani legati sull’asfalto rovente

Animali domestici, caldo torrido ed asfalto rovente, il Tribunale di Pescara (sentenza n 213/2025) ha chiarito che nel concetto di “sofferenza” non rientrano solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano stress, angoscia, ansia, paura, disagio psicofisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, ‘dolore emotivo’. Pertanto, non è possibile valutare le conseguenze della detenzione in cattività unicamente sulla base di lesioni o sofferenze visibili...

