IL COMMENTO - PROCEDIMENTO PENALE - La decisione preserva la funzione risocializzante della misura penale

È incostituzionale l'articolo 168-bis, comma 1, del Cp, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Così stabilisce la Consulta con la sentenza 90/2025