Collegi sindacali, la riforma della responsabilità esclude il dolo

La recentissima legge di riforma della responsabilità dei sindaci non ha effetti sui casi di dolo. Continuano così a essere perseguibili i professionisti che con la loro condotta hanno concorso a provocare una bancarotta fraudolenta. La Cassazione, con la sentenza n. 23175 della Quinta sezione penale, si pronuncia per la prima volta sulla legge 35 del 2025, in vigore da poco meno di tre mesi, e lo fa per chiarirne il perimetro applicativo.

Effetto bancarotta

In un procedimento che aveva visto condannato in appello un...