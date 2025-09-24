EDITORIALE - Giustizia e Pnrr: un'occasione persa per un sistema giudiziario più efficiente

Mentre si discute in Parlamento la conversione del Dl Giustizia, il decreto legge n. 177/2025, e si attende di conoscere il numero definitivo di magistrati che hanno aderito all'inedito espediente dell'applicazione a distanza, il Consiglio superiore ha individuato le Corti di appello e tribunali che necessitano di aiuti. Secondo Marco Fabri si è persa una opportunità unica che difficilmente si ripresenterà.