EDITORIALE - Progetto di revisione costituzionale nel solco della tutela dei diritti

di Giorgio Spangher - Professore emerito presso La Sapienza Università di Roma

Un confronto referendario che rischia un'esasperazione dei toni e una modifica dell'oggetto del referendum: secondo il professor Giorgio Spangher è questo il maggior danno che può subire il dibattito sulla separazione delle carriere. In pratica, una mutazione dei fini e della logica della riforma costituzionale che ne comprometterebbe per sempre il valore.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 138 della Costituzione la riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario nota come separazione delle carriere si avvia il confronto del referendum. La riforma sottende molte questioni sotto vari profili che appare opportuno analizzare separatamente.

Le ragioni a sostegno della riforma

È opportuno sottolineare da subito che questa non è la riforma del processo penale, ma la riforma dell'ordinamento giudiziario e in particolare del consiglio superiore della magistratura.

I punti chiave

  1. Le ragioni a sostegno della riforma
  2. I contenuti della riforma
  3. I pericula segnalati dalla magistratura…
  4. ... e quelli dell'avvocatura
  5. Le prospettive incerte del dibattito referendario

