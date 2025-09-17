EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm

Continua il "dibattito" sulla riforma della giustizia e questa volta il discorso del professor Giovanni Verde si concentra sulle implicazioni che si avranno su status dei magistrati, ruolo del Csm e alta corte competente a decidere gli illeciti disciplinari. L'ottica di queste osservazioni guarda però - più che gli addetti ai lavori - al cittadino che sarà chiamato a dare il suo parere sul progetto di legge costituzionale nel prossimo referendum del 2026.