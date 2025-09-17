EditorialeGiustizia

EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm

di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma

Continua il "dibattito" sulla riforma della giustizia e questa volta il discorso del professor Giovanni Verde si concentra sulle implicazioni che si avranno su status dei magistrati, ruolo del Csm e alta corte competente a decidere gli illeciti disciplinari. L'ottica di queste osservazioni guarda però - più che gli addetti ai lavori - al cittadino che sarà chiamato a dare il suo parere sul progetto di legge costituzionale nel prossimo referendum del 2026.

Dopo aver preso in considerazione i reali obiettivi della riforma della giustizia e gli effetti che la separazione delle carriere (si veda atto Camera C. 1917-B) determinerà sugli assenti costituzionali e ordinamentali (si veda «Guida al Diritto» n. 35/2025, pagg. 10-19, Verde, «Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum») siamo qui a continuare il discorso con le implicazioni che la riforma della giustizia avrà sullo status dei magistrati, sul ruolo del Consiglio superiore...

Argomenti

I punti chiave

  1. 1 - La selezione dei magistrati (nomine, affidamenti incarichi), il ruolo del Csm e il suo ridimensionamento
  2. 2 - L'alta Corte competente a decidere sugli illeciti disciplinari
  3. 3 - Entia non sunt multiplicanda sine necessitate
  4. 4 - A mò di conclusione

