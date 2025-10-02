Esame avvocato: anche la “firma indiretta” può violare l’anonimato

Anche una “firma indiretta” può invalidare la prova del candidato: un riferimento geografico non richiesto e, persino, una norma richiamata senza necessità. Il Tar Toscana (sentenza 1498/2025) lancia un messaggio chiaro e forte alle commissioni d’esame per avvocato. A ben vedere l’elaborato diventa, in questa prospettiva, non solo verifica di competenza tecnica dell’aspirante avvocato, ma anche misura della capacità di conformità formale. E dunque il merito passa attraverso l’impersonalità? E la ...

