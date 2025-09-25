Inquinamento, misure di prevenzione o di emergenza non differiscono per fini e modalità
Per il Consiglio di Stato la distinzione sta nel fatto che quelle preventive non presuppongono l’insorta responsabilità dell’interessato a differenza di quelle emergenziali per la messa in sicurezza del sito inquinato
In materia di inquinamento ambientale la distinzione fra misure di prevenzione, che si possono imporre al proprietario incolpevole, e misure di messa in sicurezza di emergenza, che presuppongono l’accertamento della responsabilità, non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che - riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto - sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l’aggravarsi del danno. Adito per la ...