Inquinamento, misure di prevenzione o di emergenza non differiscono per fini e modalità

In materia di inquinamento ambientale la distinzione fra misure di prevenzione, che si possono imporre al proprietario incolpevole, e misure di messa in sicurezza di emergenza, che presuppongono l’accertamento della responsabilità, non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che - riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto - sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l’aggravarsi del danno. Adito per la ...

