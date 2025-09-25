Amministrativo

Inquinamento, misure di prevenzione o di emergenza non differiscono per fini e modalità

Per il Consiglio di Stato la distinzione sta nel fatto che quelle preventive non presuppongono l’insorta responsabilità dell’interessato a differenza di quelle emergenziali per la messa in sicurezza del sito inquinato

di Giuseppe Cassano

In materia di inquinamento ambientale la distinzione fra misure di prevenzione, che si possono imporre al proprietario incolpevole, e misure di messa in sicurezza di emergenza, che presuppongono l’accertamento della responsabilità, non è ontologica, nel senso che si tratta di misure che - riguardate in sé e per sé, ovvero senza una valutazione del contesto - sono sostanzialmente identiche, essendo accomunate, secondo logica, dal medesimo obiettivo, di evitare l’aggravarsi del danno. Adito per la ...

