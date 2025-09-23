Amministrativo

Stalking: il Consiglio di Stato precisa i confini dell’ammonimento

Per il Cds Il provvedimento che incide sulla vita, sulla dignità, sull’identità di una persona, non può reggersi sull’eco di un’accusa non verificata

di Pietro Alessio Palumbo

Con la sentenza n.7156/2025, il Consiglio di Stato afferma un principio di diritto che inciderà con forza sul terreno, scivoloso e delicatissimo, dell’ammonimento per sospetto stalking. In tema di ammonimento per stalking, non basta il sospetto, non basta una denuncia, non basta la “paura” raccontata da una parte sola. Il provvedimento che incide sulla vita, sulla dignità, sull’identità di una persona, non può reggersi sull’eco di un’accusa non verificata. Non può diventare una condanna civile mascherata...

