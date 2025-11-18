Esame da Avvocato, per la valutazione delle prove basta il solo voto numerico
Il principio viene affermato con nettezza: la commissione non è chiamata a correggere ma a valutare, e per questo non deve spiegare lacune o suggerire migliorie
Il voto numerico basta, da solo, a motivare l’esclusione di un candidato all’esame di abilitazione forense. Lo stabilisce il Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia (sentenza 856/2025).
Il principio viene affermato con nettezza: la commissione non è chiamata a correggere ma a valutare, e per questo non deve spiegare lacune o suggerire migliorie. Deve invece esprimere anche in forma estremamente sintetica, il livello di preparazione riscontrato nella prova. La sentenza ribadisce che il numero...