In “Gazzetta” la Legge per la semplificazione 2025: deleghe, digitalizzazione e impatto generazionale

La legge 10 novembre 2025 n. 167 è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 14 novembre ed entrerà in vigore il 29 novembre

di Laura Biarella

La Legge 10 novembre 2025, n. 167, in Gazzetta Ufficiale del 14 novembre e vigenza al 29 novembre, si presenta come una pietra miliare nell’iter di razionalizzazione dell’ordinamento italiano. Con l’introduzione della legge annuale di semplificazione normativa, nuove deleghe al Governo e tools innovativi quali la valutazione di impatto generazionale e di genere, il legislatore intende rendere più chiaro e accessibile, ma anche efficace, il sistema normativo.

Una legge annuale di semplificazione, il ritorno di un meccanismo periodico

Tra le novità emerge l’istituzione della...

