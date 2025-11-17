In “Gazzetta” la Legge per la semplificazione 2025: deleghe, digitalizzazione e impatto generazionale

La Legge 10 novembre 2025, n. 167, in Gazzetta Ufficiale del 14 novembre e vigenza al 29 novembre, si presenta come una pietra miliare nell’iter di razionalizzazione dell’ordinamento italiano. Con l’introduzione della legge annuale di semplificazione normativa, nuove deleghe al Governo e tools innovativi quali la valutazione di impatto generazionale e di genere, il legislatore intende rendere più chiaro e accessibile, ma anche efficace, il sistema normativo.

Una legge annuale di semplificazione, il ritorno di un meccanismo periodico

Tra le novità emerge l’istituzione della...