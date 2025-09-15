Esterovestizione e libertà di stabilimento: la sostanza economica vince ancora sulla forma societaria
Nota a Corte di Cassazione, Sez. TRI Civile, Sentenza 22 agosto 2025, n. 23707
La sentenza n. 23707/2025 degli Ermellini tributari affronta nuovamente il tema cruciale dell’esterovestizione, riaffermando il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, concernente il domicilio fiscale delle società che deve fondarsi su una valutazione sostanziale dell’attività economica, e non limitarsi alla considerazione dei dati formali.
Il fulcro della questione è noto: l’esterovestizione si manifesta quando una società, pur formalmente localizzata in uno Stato estero, risulta in concreto...