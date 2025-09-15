ISO 9001:2026: la metamorfosi della qualità nell’era della sostenibilità digitale
L’aggiornamento mantiene la struttura consolidata dell’Annex SL ma pone nuova enfasi su rischio, digitalizzazione, sostenibilità, resilienza e aspettative degli stakeholder esterni
La pubblicazione del Draft International Standard (DIS) di ISO 9001, avvenuta il 27 agosto 2025, ha segnato un momento cruciale nell’evoluzione della gestione qualità globale. L’aggiornamento ISO 9001:2026 sarà un’evoluzione strategica, supportando le aziende nella loro transizione verso digitalizzazione, sostenibilità e gestione proattiva del rischio. Non si tratta di una semplice revisione tecnica, ma di una metamorfosi che trasforma il Sistema di Gestione per la Qualità da strumento di conformità...