Il progetto comune indica la nuova distribuzione delle quote di capitale
Serve anche una relazione del revisore sulla congruità del rapporto di cambio
Per giungere alla fase del procedimento di scissione consistente nell’assemblea da convocare al fine di deliberare l’approvazione dell’operazione di scissione transfrontaliera, è necessaria l’effettuazione di un abbastanza complesso iter di preparazione di una cospicua serie di documenti.
Occorre predisporre anzitutto il progetto comune di scissione, il quale, in particolare, deve contenere la descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e l’indicazione della distribuzione...