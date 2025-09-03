Con il “Correttivo ter” approccio più performante e inclusivo nella gestione della crisi d’impresa
Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art 56 C.C.I.I.) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo il d.lgs. 136/2024
L’art. 57, inserito nel Titolo IV, Capo I, sez. II del Codice della crisi d’Impresa e della insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), dedicato agli strumenti di regolazione della crisi, disciplina gli Accordi di ristrutturazione dei debiti (A.R.D.).
La norma in commento ripropone con modifiche radicali e integrazioni successive la disciplina...