Dlgs 231 e reati ambientali, per i giudici il vantaggio sta nel risparmio dei costi
Tra i benefici possibili, spese evitate e scelte organizzative più economiche
Nell’ipotesi di commissione del reato di gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, del decreto legislativo 152/2006), il vantaggio che consente l’affermazione di responsabilità dell’ente per l’illecito previsto dall’articolo 25-undecies del decreto legislativo 231/2001 prescinde dal valore commerciale diretto del materiale indiscriminatamente accumulato e può essere apprezzato, anche quale base di calcolo del profitto conseguito ed equivalente al risparmio di spesa, sulla base...