ETICA E NORMATIVA - Sul banco di prova la legge italiana si misura sulle questioni operative

È una legge che parla molto - anche per principi - ma che dovrà misurarsi presto con l'operatività, specie là dove i diritti individuali rischiano di rimanere schiacciati tra esigenze di sicurezza, interessi economici e retoriche di innovazione. In definitiva, la sua efficacia si giocherà nella capacità di far vivere, in concreto, quei richiami alla democrazia, alla trasparenza, alla decisione umana e alla non discriminazione che il testo proclama (articoli 3, commi 4, 6 e 7) e che l'AI Act pretende come condizione per un'innovazione davvero compatibile con le libertà.