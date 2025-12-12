Civile

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Divisione di immobili fra ex coniugi e difformità urbanistica

2. Assenza di modifica del titolo esecutivo e opposizione al precetto

3. Insegnante di sostegno e provvedimenti cautelari

4. Occupazione sine titulo e attività di bed and breakfast

5. Indennità...

