Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Divisione di immobili fra ex coniugi e difformità urbanistica
2. Assenza di modifica del titolo esecutivo e opposizione al precetto
3. Insegnante di sostegno e provvedimenti cautelari
4. Occupazione sine titulo e attività di bed and breakfast
5. Indennità...