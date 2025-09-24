GD N. 37/2025 - Magistrati, è ancora rebus sugli incarichi a distanza

Il 18 settembre scorso sono scaduti i termini indicati dal Consiglio superiore per la presentazione delle domande per le 500 applicazioni straordinarie di magistrati presso i tribunali e i 20 trasferimenti nelle corti di appello, previste dal decreto legge n. 117/2025. Da quanto è dato sapere, per i tribunali ci sarebbero state circa 200 domande rispetto ai 500 posti disponibili. E in sede di conversione del Dl giustizia si stanno già predisponendo una riapertura dei termini e anche una modifica ...
EDITORIALE - Giustizia e Pnrr: un'occasione persa per un sistema giudiziario più efficiente
di Marco Fabri - Dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr)