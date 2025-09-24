GD N. 37/2025 - Magistrati, è ancora rebus sugli incarichi a distanza

Il 18 settembre scorso sono scaduti i termini indicati dal Consiglio superiore per la presentazione delle domande per le 500 applicazioni straordinarie di magistrati presso i tribunali e i 20 trasferimenti nelle corti di appello, previste dal decreto legge n. 117/2025. Da quanto è dato sapere, per i tribunali ci sarebbero state circa 200 domande rispetto ai 500 posti disponibili. E in sede di conversione del Dl giustizia si stanno già predisponendo una riapertura dei termini e anche una modifica ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi