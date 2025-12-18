Gip legittimato a decidere nel giudizio abbreviato anche se prima aveva accolto la messa alla prova dell’imputato Secondo la Corte costituzionale è esclusa una incompatibilità costituzionalmente rilevante, in quanto la statuizione sulla messa alla prova si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima in cui il rimettente è ora chiamato a provvedere nelle forme del rito abbreviato.







