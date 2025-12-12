I PROFILI DI RESPONSABILITÀ - Responsabilità: strategie preventive con i soli strumenti del codice civile

In attesa di una normativa chiara e armonizzata, le imprese e gli operatori possono adottare strategie preventive. L'inserimento di clausole contrattuali che regolino in modo esplicito responsabilità, manleva, obblighi di trasparenza tecnica e garanzie di conformità, la conduzione di verifiche preventive sui sistemi e sui dati, l'introduzione di meccanismi di supervisione umana nelle fasi decisionali più delicate, la stipula di polizze assicurative mirate e l'adozione di una governance interna robusta rappresentano strumenti essenziali per ridurre il rischio di danni e contenziosi.
Come già accennato, l'intelligenza artificiale è ormai entrata in modo pervasivo nella vita quotidiana e nei processi economici, assumendo un ruolo centrale in ambiti di particolare rilievo come la sanità, la finanza, i trasporti, la gestione dei dati e persino nella selezione del personale. Questa diffusione apre nuove prospettive di progresso, ma solleva al contempo interrogativi fondamentali sul piano giuridico, in particolare riguardo al regime della responsabilità civile. Se, infatti, le categorie...
