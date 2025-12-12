I PROFILI DI RESPONSABILITÀ - Responsabilità: strategie preventive con i soli strumenti del codice civile

In attesa di una normativa chiara e armonizzata, le imprese e gli operatori possono adottare strategie preventive. L'inserimento di clausole contrattuali che regolino in modo esplicito responsabilità, manleva, obblighi di trasparenza tecnica e garanzie di conformità, la conduzione di verifiche preventive sui sistemi e sui dati, l'introduzione di meccanismi di supervisione umana nelle fasi decisionali più delicate, la stipula di polizze assicurative mirate e l'adozione di una governance interna robusta rappresentano strumenti essenziali per ridurre il rischio di danni e contenziosi.