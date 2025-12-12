I PROGETTI GIURIDICO-COMPUTAZIONALI - MAE, ordine UE di indagine e confisca: ecco i pilastri di progetto Facilex

In una prospettiva sistemica, Facilex costituisce un caso esemplare di pipeline giuridico-computazionale, in cui il sapere giuridico viene progressivamente trasformato, attraverso fasi modulari e interoperabili, in una struttura logico-formale eseguibile
Le tecnologie analizzate nel paragrafo precedente non rappresentano soltanto strumenti teorici di formalizzazione, ma trovano già oggi applicazione concreta in ambito europeo.
Il caso Facilex:formalizzazione e annotazione semantica del diritto
Il progetto Facilex (Formalized Approach to Cooperation Instruments for Legal Exchange) nasce dall'iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed è stato sviluppato in collaborazione con università, giuristi e informatici di nove Stati membri dell'Unione Europea: Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Paesi ...
