I PROGETTI GIURIDICO-COMPUTAZIONALI - MAE, ordine UE di indagine e confisca: ecco i pilastri di progetto Facilex

di Grazia Garzo

N. 5

In una prospettiva sistemica, Facilex costituisce un caso esemplare di pipeline giuridico-computazionale, in cui il sapere giuridico viene progressivamente trasformato, attraverso fasi modulari e interoperabili, in una struttura logico-formale eseguibile

Le tecnologie analizzate nel paragrafo precedente non rappresentano soltanto strumenti teorici di formalizzazione, ma trovano già oggi applicazione concreta in ambito europeo.

Il caso Facilex:formalizzazione e annotazione semantica del diritto

Il progetto Facilex (Formalized Approach to Cooperation Instruments for Legal Exchange) nasce dall'iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed è stato sviluppato in collaborazione con università, giuristi e informatici di nove Stati membri dell'Unione Europea: Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Paesi ...

