IA E CRIMINE - Passa un sistema a doppio binario: cornice europea e regole nazionali

Si delinea così un sistema a doppio binario: da un lato, la cornice comune europea, volta a garantire trasparenza e tutela dei diritti fondamentali; dall'altro, specificazioni nazionali che intervengono con aggravanti, nuove fattispecie incriminatrici e regole processuali, destinate a incidere profondamente sulle categorie della responsabilità e sulle garanzie del processo penale