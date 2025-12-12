IA E CRIMINE - Passa un sistema a doppio binario: cornice europea e regole nazionali

Si delinea così un sistema a doppio binario: da un lato, la cornice comune europea, volta a garantire trasparenza e tutela dei diritti fondamentali; dall'altro, specificazioni nazionali che intervengono con aggravanti, nuove fattispecie incriminatrici e regole processuali, destinate a incidere profondamente sulle categorie della responsabilità e sulle garanzie del processo penale
La progressiva introduzione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale in ambito penale rende necessaria una riflessione approfondita sulle trasformazioni che tali strumenti possono produrre non solo sul piano tecnico-operativo, ma anche e, soprattutto, sulla stessa struttura concettuale della disciplina. Tradizionalmente, infatti, il diritto penale si fonda sul principio di legalità, sul primato del fatto e sulla centralità della colpa. L'impiego di tecnologie intelligenti, invece, orienta...
Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione
coordinamento a cura di Carmine De Pascale