IA E PREVENZIONE DEL CRIMINE - Libertà e garanzie in pericolo con l'invasione della sfera privata

Non è accettabile un modello di prevenzione che sacrifichi in modo sproporzionato libertà e garanzie, trasformando l'ordinamento penale in un sistema orientato esclusivamente alla gestione del rischio. Ne deriva l'esigenza di preservare un equilibrio che consenta di sfruttare le potenzialità dell'IA senza compromettere i principi di proporzionalità, legalità e responsabilità, che costituiscono il nucleo dello Stato di diritto

Tra i principali vantaggi percepiti nell'applicazione di strumenti di intelligenza artificiale nella prevenzione ai reati vi è, innanzitutto, la possibilità di assicurare maggiore efficienza e rapidità nelle indagini.L’elaborazione automatizzata di una grande mole di dati consente di individuare con tempestività connessioni, anomalie e patternricorrenti che, se affidati esclusivamente all'analisi umana, richiederebbero tempi più lunghi e produrrebbero margini d’errore più ampi.

Focus sui vantaggi e i rischi nell'impiego dei sistemi predittivi nella prevenzione dei reati

L'intelligenza artificiale...