DossierCivile

IA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - L'uso di IA nei procedimenti pubblici deve restare conoscibile e tracciabile

di Davide Ponte

N. 5

Guida al Diritto

Molti profili restano aperti, affidati a future scelte attuative; ma il segnale complessivo è chiaro: la pubblica amministrazione è chiamata a diventare il primo laboratorio di un'intelligenza artificiale affidabile, capace di restare fedele ai principi dello Stato di diritto mentre ne rinnova profondamente i metodi e gli strumenti.

La consapevolezza dei rischi insiti nelle nuove tecnologie non deve condurre al loro rifiuto o rigetto indiscriminato, ma piuttosto alla loro regolamentazione, in modo tale da massimizzare i vantaggi e ridurre al minimo i rischi.

La risposta regolatoria

Al riguardo, in tema di regolazione, gli approcci possono essere più o meno rigidi.

In Europa ha prevalso, in coerenza alla tradizione e alla forma mentis delle autorità unionali, la rigida regolamentazione; nel vecchio continente come si sa tendiamo a regolare troppo...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. La risposta regolatoria
  2. Le novità contenute nella legge n. 132/2025 per la pubblica amministrazione
  3. Una considerazione conclusiva

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto