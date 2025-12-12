IA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - L'uso di IA nei procedimenti pubblici deve restare conoscibile e tracciabile

Molti profili restano aperti, affidati a future scelte attuative; ma il segnale complessivo è chiaro: la pubblica amministrazione è chiamata a diventare il primo laboratorio di un'intelligenza artificiale affidabile, capace di restare fedele ai principi dello Stato di diritto mentre ne rinnova profondamente i metodi e gli strumenti.
La consapevolezza dei rischi insiti nelle nuove tecnologie non deve condurre al loro rifiuto o rigetto indiscriminato, ma piuttosto alla loro regolamentazione, in modo tale da massimizzare i vantaggi e ridurre al minimo i rischi.
La risposta regolatoria
Al riguardo, in tema di regolazione, gli approcci possono essere più o meno rigidi.
In Europa ha prevalso, in coerenza alla tradizione e alla forma mentis delle autorità unionali, la rigida regolamentazione; nel vecchio continente come si sa tendiamo a regolare troppo...
Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione
coordinamento a cura di Carmine De Pascale