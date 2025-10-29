GiurisprudenzaPenale

IL COMMENTO - STUPEFACENTI - Fatto penalmente non significativo se la condotta difetta di offensività

di Giuseppe Amato

N. 40

Guida al Diritto

La sentenza conferma e ribadisce il trattamento sanzionatorio da riservare alla coltivazione di piante da sostanza stupefacente, allorquando si tratti di una modesta coltivazione "domestica", il cui ricavato, attuale o potenziale, altrettanto modesto, ne accrediti la destinazione al solo uso personale del coltivatore.

La sentenza conferma e ribadisce il trattamento sanzionatorio da riservare alla coltivazione di piante da sostanza stupefacente, allorquando si tratti di una modesta coltivazione "domestica", il cui ricavato, attuale o potenziale, altrettanto modesto, ne accrediti la destinazione al solo uso personale del coltivatore.

Il cambio di interpretazione delle sezioni Unite

La Corte recepisce e "attua" i principi affermati dalla sentenza delle sezioni Unite, 19 novembre 2019, Caruso, dove, come è noto, superando la precedente giurisprudenza "di rigore" (...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Il cambio di interpretazione delle sezioni Unite
  2. La giurisprudenza superata
  3. I nuovi principi sulla coltivazione domestica
  4. Una lettura liberale e convincente
  5. Le conseguenze operative
  6. La fattispecie

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto