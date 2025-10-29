IL COMMENTO - STUPEFACENTI - Fatto penalmente non significativo se la condotta difetta di offensività

La sentenza conferma e ribadisce il trattamento sanzionatorio da riservare alla coltivazione di piante da sostanza stupefacente, allorquando si tratti di una modesta coltivazione "domestica", il cui ricavato, attuale o potenziale, altrettanto modesto, ne accrediti la destinazione al solo uso personale del coltivatore.
Il cambio di interpretazione delle sezioni Unite
La Corte recepisce e "attua" i principi affermati dalla sentenza delle sezioni Unite, 19 novembre 2019, Caruso, dove, come è noto, superando la precedente giurisprudenza "di rigore" (...
EDITORIALE - "Separare per Unire": una riforma da accogliere con assoluto favore
di Carlo Foglieni Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati e con la collaborazione di Elisa Davanzo e Giuseppe Murone
EDITORIALE - Progetto di revisione costituzionale nel solco della tutela dei diritti
di Giorgio Spangher - Professore emerito presso La Sapienza Università di Roma