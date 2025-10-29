GiurisprudenzaGiustizia

IL QUADRO DELLE DECISIONI - LA SETTIMANA NELLE CORTI - No inesistenza cartelle con la sola contestazione della copia fotostatica

di Laura Biarella

Deposito telematico, l'errore "fatale" superabile col rinvio tempestivo della Pec. Niente tenuità del fatto con due illeciti oltre quello per cui si sta procedendo. Niente tenuità del fatto con due illeciti oltre quello per cui si sta procedendo. Illegittimi i divieti comunali per impianti agrivoltaici nelle aree agricole di pregio. Vacanza da incubo, l'aver goduto di alcuni servizi non preclude il risarcimento integrale. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.

Il contribuente non può eccepire l'inesistenza delle cartelle esattoriali tramite il disconoscimento della documentazione depositata in fotocopia dal concessionario (Cassazione, ordinanza n. 28162/2025).

Deposito telematico, l'errore "fatale" superabile col rinvio tempestivo della Pec

Il deposito telematico dell'atto di appello respinto per cause imputabili al sistema informatico - "errore fatale" - e non al difensore non può comportarne la improcedibilità qualora il deposito sia ripetuto tempestivamente (Corte di cassazione, ordinanza n. 27766/2025). Per la Cassazione (ordinanza...

  1. Deposito telematico, l'errore "fatale" superabile col rinvio tempestivo della Pec
  2. Niente tenuità del fatto con due illeciti oltre quello per cui si sta procedendo
  3. Illegittimi i divieti comunali per impianti agrivoltaici nelle aree agricole di pregio
  4. Vacanza da incubo, l'aver goduto di alcuni servizi non preclude il risarcimento integrale

