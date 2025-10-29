IL QUADRO DELLE DECISIONI - LA SETTIMANA NELLE CORTI - No inesistenza cartelle con la sola contestazione della copia fotostatica

Deposito telematico, l'errore "fatale" superabile col rinvio tempestivo della Pec. Niente tenuità del fatto con due illeciti oltre quello per cui si sta procedendo. Niente tenuità del fatto con due illeciti oltre quello per cui si sta procedendo. Illegittimi i divieti comunali per impianti agrivoltaici nelle aree agricole di pregio. Vacanza da incubo, l'aver goduto di alcuni servizi non preclude il risarcimento integrale. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.