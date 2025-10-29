IL COMMENTO - Vacanza da incubo, rimborso integrale anche se alcuni servizi del "pacchetto" sono stati forniti

La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 23 ottobre nella causa C-469/24 (Tuleka), ha ampliato la tutela dei turisti, contraenti deboli di un contratto, stabilendo la responsabilità del fornitore di servizi turistici che non adempie a quanto stabilito nel pacchetto turistico e limitando la portata della nozione di circostanze imprevedibili che permettono di sottrarsi alla responsabilità.

Sì al rimborso del prezzo integrale versato per un pacchetto turistico se eseguito in modo scorretto e questo anche quando alcuni servizi sono stati forniti ai viaggiatori. Nei casi in cui i disservizi siano così gravi da compromettere l'intera vacanza, il fornitore di servizi deve corrispondere integralmente l'indennizzo. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con la sentenza depositata il 23 ottobre nella causa C-469/24 (Tuleka), con la quale gli eurogiudici hanno ampliato la ...