Il condomino del piano superiore risponde come custode della braga rotta di innesto alla fogna
Non ha natura di bene comune il tubo che raccorda lo scarico fecale dell’appartamento alla colonna comune che si riversa nella rete fognaria
Il condomino del piano superiore risponde dei danni causati dalla braga, il tubo di raccordo della colonna di scarico. La braga di scarico, raccordo che convoglia esclusivamente i reflui del singolo appartamento verso la colonna fecale, non rientra tra le parti comuni dell’edificio contemplate dall’articolo 1117 del Codice civile. Essa costituisce un tratto dell’impianto fognario destinato all’uso esclusivo del condomino proprietario dell’unità immobiliare da cui origina, il quale ne è custode ai...