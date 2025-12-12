DossierCivile

IL SUPPORTO ALLE DECISIONI - Ctu, ricerca precedenti e sintesi: applicazioni con rischi bassi

di Davide Ponte e Costanza Ponte

Le applicazioni più promettenti sembrano essere quelle di natura gestionale e organizzativa, come la selezione dei consulenti tecnici, la ricerca di precedenti o l'elaborazione di sintesi, nonché quelle volte a favorire soluzioni conciliative. Invece, la pretesa di affidare all'algoritmo la valutazione dei fatti o l'interpretazione della legge appare non solo rischiosa, ma incompatibile con i principi regolatori del processo civile

Negli ultimi anni il dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale nel processo civile si è intensificato, spinto dalla crescente esigenza di rendere la giustizia più rapida, accessibile ed efficiente. Le potenzialità di questi strumenti non riguardano tanto la sostituzione del giudice, quanto piuttosto il loro impiego come supporto nelle attività decisionali e organizzative. In questo senso, l'IA si configura come un alleato che può contribuire a ridurre i tempi processuali, a migliorare la prevedibilità...

I punti chiave

  1. Sistemi di intelligenza artificiale di supporto alla decisione nelle controversie civili
  2. I principi fissati dal cosiddetto "AI Act"
  3. Le indicazioni contenute nella legge 132/2025
  4. AI e i rischi connessi all'uso improprio o all'impiego dannoso

