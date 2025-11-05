L’astratta prevedibilità di una buca esonera il Comune da eventuali risarcimenti
Nel caso de quo una signora è caduta a terra a causa di una buca presente sulla pavimentazione di una piazza dove c’era il mercato
Il Comune non risarcisce il cittadino che inciampa su una buca presente sul manto stradale, quando l’infortunio sia avvenuto per una negligenza del soggetto. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 29147/25. Un principio quello espresso dalla Cassazione, però, che se eccessivamente esteso fino a comprendere (come nel caso de quo) l’astratta prevedibilità dell’insidia rischia di porre il cittadino dinanzi a una vera e propria probatio diabolica senza, così, ottenere alcun ...