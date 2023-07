L'impatto del piano Europeo di armonizzazione nel settore dei crypto-assets di Antonio Lanotte e Salvatore Mattia*

Il DLT pilot regime

Il Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento e del Consiglio europeo, pubblicato ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 2 giugno 2022, reca ad oggetto un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei libri mastri distribuiti "DLT pilot regime" .



In vigore dal marzo 2023 per una durata massima di sei anni, il DLT pilot regime è in linea con la strategia della Commissione europea sulla finanza digitale per il settore finanziario dell'UE, che mira a garantire che l'UE abbracci la rivoluzione digitale e la guidi con le imprese europee innovative in testa, rendendo disponibili i vantaggi della finanza digitale ai tutti i consumatori e alle imprese europee.



Il DLT pilot regime è un atto innovativo della legislazione europea sui servizi finanziari che introduce una "sandbox" normativa europea .



L'obiettivo è anche quello di facilitare lo sviluppo di un mercato secondario per i crypto-assets qualificate come strumenti finanziari (securities). Inoltre, il DLT pilot regime consentirà di creare casi d'uso reali e contribuire a costruire l'esperienza necessaria cui ispirare un regime normativo permanente dell'UE.



Questo nuovo regolamento riguarda l'ammissione alla negoziazione e alla registrazione su un'infrastruttura di mercato DLT di strumenti finanziari DLT, ossia strumenti finanziari emessi, registrati, trasferiti e memorizzati utilizzando la tecnologia dei registri distribuiti, come la blockchain.



La Commissione europea si aspetta che durante questo periodo le imprese dell'UE sfruttino appieno il potenziale di questo nuovo quadro normativo e che, d'altro canto, le autorità di vigilanza e i legislatori individuino gli ostacoli nella regolamentazione, mentre le autorità di regolamentazione e le imprese acquisiscano preziose conoscenze sull'applicazione della DLT.



Entro il 2026, l'ESMA preparerà un rapporto dettagliato sul funzionamento del regime pilota DLT, sulla base del quale la Commissione europea determinerà il suo futuro, come la sua estensione, l'allargamento ad altre classi di attività, la fine del regime o l'adozione di una legislazione europea per generalizzare l'uso della DLT.

Il "Digital Operational Resilience Act (DORA)" - Regolamento Europeo 2022/2554

Il Digital Operational Resilience Act ( Regolamento (UE) 2022/2554 ) risolve un problema importante nella regolamentazione finanziaria dell'UE.



Prima del DORA, gli istituti finanziari gestivano le principali categorie di rischio operativo principalmente con l'allocazione del capitale, ma non gestivano tutte le componenti della resilienza operativa. Dopo il DORA, devono seguire anche le regole per le capacità di protezione, rilevamento, contenimento, recupero e riparazione contro gli incidenti legati all'ITC "Information Technology & Communication".



La DORA fa esplicito riferimento al rischio ICT e stabilisce regole sulla gestione del rischio ICT, sulla segnalazione degli incidenti, sui test di resilienza operativa e sul monitoraggio del rischio ICT da parte di terzi.



Il regolamento riconosce che gli incidenti legati all'ITC "Information Technology & Communication" e la mancanza di resilienza operativa possono compromettere la solidità dell'intero sistema finanziario, anche in presenza di un capitale "adeguato" per le categorie di rischio tradizionali.



Ora che la proposta DORA è stata formalmente adottata, gli aspetti che richiedono un recepimento a livello nazionale saranno recepiti da ogni Stato membro dell'UE.

Allo stesso tempo, le autorità di vigilanza europee competenti (ESA), come l'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), svilupperanno i conseguenti standard tecnici che tutti gli istituti di servizi finanziari dovranno rispettare, dal settore bancario a quello assicurativo e della gestione patrimoniale. A tal proposito le rispettive autorità nazionali competenti sono tenute a svolgere il ruolo di controllo della conformità e applicheranno il regolamento come necessario.

Il piano OCSE di creare uno standard fiscale/tributario sui crypto-assets

Se il compito principale del MiCAR è quello di armonizzare il quadro normativo a livello europeo, si ritiene lo si debba fare altrettanto a livello fiscale/tributario, seguendo quanto già richiamato da strumenti/documenti pubblicati di recente dai vari organismi sovranazionali.



Con riguardo alla fiscalità dei crypto-asset in sede europea, è utile richiamare per esempio che lo scorso 10 ottobre 2022, l'OCSE ha pubblicato il Crypto-Assets Reporting Framework ("CARF") .

Il documento in questione sfrutta i quadri normativi e fiscali esistenti, come il Common Reporting Standard ("CRS") della stessa OCSE e le regole della Financial Action Tax Force ("FATF"), (Raccomandazioni generali del 2012, Raccomandazioni sulle valute virtuali del 2019, Aggiornamenti del 2021) che stabiliscono lo standard globale per le procedure Know Your Customer (KYC). Così come il Common Reporting Standard ("CRS") è stato originariamente concepito per promuovere la trasparenza fiscale rispetto ai conti finanziari detenuti all'estero, alla stessa maniera il Crypto-Assets Reporting Framework ("CARF") rappresenta un tentativo di creare un quadro di riferimento che consentirà alle autorità fiscali di monitorare la proprietà e l'uso dei crypto-assets.



Se a questo si aggiunge una prima proposta (bozza) di tassazione delle cripto-attività a livello europeo attraverso la Direttiva Comunitaria DAC8 , che ha il compito di, possibilmente, uniformare il trattamento fiscale in Europa, partendo da una posizione e definizione già enunciata, ovvero quella già riportata dal MiCAR, l'obiettivo chiaro è quello di creare un unico framework legale e fiscale che dia certezza e stabilità e che di fatto crei le condizioni ideali per lo sviluppo di un "EU Digital Market" che è a tutti gli effetti potenzialmente il più grande in assoluto anche in ragione di quello statunitense e cinese.

Il piano europeo di armonizzazione fiscale/tributario dei crypto-assets in linea con il piano OCSE: la proposta di Direttiva comunitaria DAC 8

L'ottava direttiva sulla cooperazione amministrativa, o DAC8, stabilisce i requisiti per i fornitori di servizi di criptovalute in materia di rendicontazione fiscale. Le società che offrono servizi di criptovaluta dovranno segnalare le transazioni dei loro clienti alle autorità nazionali, sia per le transazioni nazionali che per quelle transfrontaliere, a partire dal 2026. Ciò può includere i Non-Fungible Tokens e le valute digitali delle banche centrali ("CBDC").



L'obiettivo principale della direttiva è garantire la coerenza tra le norme dell'OCSE ("CARF") e quelle dell'UE, al fine di aumentare l'efficacia dello scambio di informazioni e ridurre al contempo gli oneri amministrativi. La DAC8 aderisce al Crypto-Asset Reporting Framework ("CARF") e agli standard di rendicontazione OCSE: richiederà ai Crypto Asset Service Provider (CASP) di raccogliere informazioni sui trasferimenti di qualsiasi importo per garantirne la tracciabilità, rispettando le nuove regole di rendicontazione e i requisiti ora più stringenti per la comunicazione dei Tax Identification Number.



In sintesi, la proposta di Direttiva indica la significativa importanza fiscale delle attività di "staking e lending" e che questo tipo di transazioni debbano essere registrati e segnalati di conseguenza. I fornitori di servizi di crypto-assets ("CASP") e gli operatori di crypto-assets ("CAO") sono entrambi inclusi nella direttiva e questo non è in linea con altri regolamenti europei come il "MiCAR" e la Direttiva "Antiriciclaggio", il che porta a un'espansione incoerente della portata del perimetro normativo e quindi potenzialmente svantaggiosa per il mercato unico europeo.



Inoltre, la Direttiva manca di una "guida chiara" sui crypto-assets da segnalare, indicando che i R-CASP (Reportable Crypto Asset Service Provider) dovrebbero "determinare adeguatamente" tali assets caso per caso, il che potrebbe portare a un eccesso di oneri di segnalazione e quindi ad un aumento dei costi amministrativi soprattutto per le realtà minori. In questo caso specifico, una soluzione ragionevole sarebbe quella di segnalare le stesse attività che rientrano nell'ambito del MiCA, al fine di evitare obblighi di verifica duplicati.



Il numero di identificazione fiscale ("TIN"-Tax Identification Number) potrebbe essere essenziale per gli Stati membri far coincidere le informazioni ricevute con i dati presenti nelle loro banche dati nazionali, facilitando così l'identificazione dei soggetti passivi interessati da parte degli Stati membri e il corretto accertamento delle imposte corrispondenti. Inoltre, la proposta non contiene alcuna norma concreta sull'esatta attuazione delle norme di rendicontazione (in particolare, mancano disposizioni che garantiscano un livello minimo di qualità dei dati trasmessi), il che porterà inevitabilmente a una certa confusione e molto probabilmente a un eccesso di dati riportati per non incorrere in sanzione.



Infine, ma non meno importante, la proposta prevede una serie di sanzioni minime in caso di non conformità, che sono considerate piuttosto elevate soprattutto per gli RCASP più piccoli . In quest'ottica, l'introduzione di un regime di abbattimento provvisorio delle sanzioni, in particolare per le piccole e medie imprese, sarebbe più che auspicabile.



*A cura di Antonio Lanotte, Dottore Commercialista e Revisore Legale

Vernewell Mangement Group - Panel of Experts at EUBOF - Blockchain for Europe; Salvatore Mattia, Avvocato - Of Counsel - FDL Studio legale e tributario