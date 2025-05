L’istituto della confisca doganale a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 141/2024

In termini generali, la “confisca” è un nomen iuris che accomuna istituti con numerose finalità, dalla previsione generale di cui all’art. 240 c.p. ove la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale, all’art. 20 della Legge n. 689/1981 ove è prevista come sanzione amministrativa accessoria, ognuna delle quali caratterizzata da un’autonoma natura giuridica, funzioni e diversità di regolamentazione, e per la quale l’unico elemento unificante delle diverse ipotesi è costituito dall’effetto ablativo...

