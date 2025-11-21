La cartella invalidamente notificata è impugnabile se il debitore patisca un grave pregiudizio
Come ad esempio la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
Il Tribunale di Rimini (sezione lavoro, sentenza 4 novembre 2025 n. 419) si pronuncia sulla corretta esegesi dell’articolo 12, IV bis, del Dpr 602/1973 (introdotto dall’articolo 3 bis del Dl n. 146/2021 come convertito con modificato dalla legge n. 215/2021) a norma del quale «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall...