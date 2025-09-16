La condotta omissiva su precedenti risoluzioni misura l’affidabilità dell’operatore

Il fatto e il ricorso di primo grado

Un consorzio ha partecipato ad una procedura aperta per l’affidamento di lavori di ristrutturazione edile, classificandosi primo.

La stazione appaltante ha chiesto chiarimenti in ordine alla documentazione amministrativa presentata e alle dichiarazioni rese con riguardo a due risoluzioni contrattuali subite dal consorzio stesso e ha inoltre rilevato che la consorziata designata quale esecutrice era stata colpita da tre risoluzioni contrattuali non risultanti dalla documentazione di gara ma presenti...