La Pubblica amministrazione deve eseguire le sentenze anche se ha il bilancio in rosso
L’esecuzione delle sentenze può avvenire, anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso lo speciale istituto del “pagamento in conto sospeso”
Secondo il Tar Lombardia (sentenza 67/2025) la Pubblica amministrazione non può accampare deficit di bilancio per non dare esecuzione a precise indicazioni del giudice: in tali casi (talvolta abusati) l’esecuzione delle sentenze può avvenire, anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso lo speciale istituto del “pagamento in conto sospeso”.
Per il Tar bresciano le norme di bilancio rappresentano vincoli con efficacia meramente interna, con la conseguenza che la mancanza...