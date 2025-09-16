Penale

La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia in epoca anteriore al sequestro

A condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego

di Giampaolo Piagnerelli

“La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro”. Secondo la Cassazione è possibile affermare il principio a condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego. 

La sentenza della Cassazione

I Supremi giudici, in materia, hanno puntualizzato (sentenza n. 30611/25) che nel caso di confisca (allargata) disposta ex articolo 12 sexies della legge .n. 356 del 1992, attualmente trasfuso nell’art. 240...

Gli ultimi contenuti di Penale