LA FORMALIZZAZIONE DELLE NORME - Necessario utilizzo di logiche formali per tradurre le regole di diritto

di Grazia Garzo

La possibilità di tradurre norme giuridiche in istruzioni comprensibili da un sistema informatico presuppone una rappresentazione logica della conoscenza normativa. Tale rappresentazione si fonda su una varietà di logiche formali, ciascuna delle quali consente di modellare aspetti distinti ma complementari del ragionamento giuridico.

Dal punto di vista tecnico, un aspetto centrale nella costruzione di modelli computabili applicabili al diritto è rappresentato dalla rappresentazione della conoscenza (knowledge representation), concetto che costituisce uno snodo fondamentale tra informatica giuridica, logica formale e teoria dell'argomentazione normativa. Come chiarito da Sowa, rappresentare conoscenza significa applicare strumenti logico-ontologici alla formalizzazione di un dominio concettuale, al fine di renderlo trattabile ...

I punti chiave

  1. Tecnologie per la formalizzazione delle norme
  2. La traduzione delle norme secondo logiche formali
  3. La logica deontica e la necessità di modellare il diritto

