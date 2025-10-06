La minaccia dell’alunno al professore non integra resistenza a pubblico ufficiale
Il comportamento potrebbe essere ricondotto al reato di minaccia ex articolo 612 cp, ovvero alle diverse ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale
“Appena finisce la scuola vengo a trovarti, non è una minaccia ma un avvertimento, per me le regole non valgono, tu mi hai fatto sospendere per 25 giorni”. Questa la frase proferita da un alunno al proprio professore di educazione fisica per aver concorso a farlo sospendere dalla scuola per quasi un mese.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione (sentenza n. 32839/25), tuttavia, ha ritenuto che nella fattispecie non si potesse riscontrare la resistenza a pubblico ufficiale (imputazione presente nei precedenti gradi ...