Lavoro di pubblica utilità e liberazione anticipata, parola alla Consulta
Dubbi sulla competenza a decidere assegnata ai magistrati di sorveglianza
Vanno alla Corte costituzionale i dubbi sulla competenza ad applicare la liberazione anticipata sulla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotto dalla riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022). A sollevare la questione di costituzionalità, in un caso di condanna a pena detentiva per detenzione di stupefacenti convertita nel lavoro di pubblica utilità, è il magistrato di sorveglianza di Napoli con l’ordinanza del 9 settembre 2025.
Il giudice rimettente dubita della compatibilità...