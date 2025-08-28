LegislazioneResponsabilità

LE LESIONI DA MICROPERMANENTI - LE NOVITÀ - Aggiornamento che deve completarsi con l'allineamento alla Tun nazionale

di Marco Rodolfi

N. 32

Guida al Diritto

È evidente dunque che anche il valore della Tun dovrà essere adeguato sulla scorta del nuovo valore base dell'articolo 139 del CdA (euro 963,40), con aumento dunque dell'1,7 per cento.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, come ogni anno, ha provveduto all'aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell'articolo 139, quinto comma, del codice delle assicurazioni private.

In verità, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco), tali importi dovranno necessariamente...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Le novità del decreto del 18 luglio 2025
  2. Il confronto del nuovo prospetto delle micropermanenti con le Tabelle di Milano
  3. La necessità di adeguare anche i valori della Tun nazionale

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto