LE LESIONI DA MICROPERMANENTI - LE NOVITÀ - Aggiornamento che deve completarsi con l'allineamento alla Tun nazionale

È evidente dunque che anche il valore della Tun dovrà essere adeguato sulla scorta del nuovo valore base dell'articolo 139 del CdA (euro 963,40), con aumento dunque dell'1,7 per cento.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, come ogni anno, ha provveduto all'aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell'articolo 139, quinto comma, del codice delle assicurazioni private.

In verità, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco), tali importi dovranno necessariamente...