LE LESIONI MICROPERMANENTI - LA TABELLA CON I VALORI - Lo sviluppo dei valori che si applicano a decorrere dal mese di aprile 2025

Nella tabella qui pubblicata è riportato lo sviluppo dei valori da liquidare per sinistri Rc auto e sanitari in relazione alle determinazioni del Dm de ministero delle Imprese del 18 luglio scorso, che prevede le seguenti indicazioni: per il punto base per l'1% di postumi permanenti di danno biologico viene aumentato a euro 963,40 (nel Dm del 16 luglio 2024 il punto base prevedeva euro 947,30) mentre il valore giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta è stato portato a euro 56.18 (rispetto ad Euro 55,24 previsto dal D.M. del 16 luglio 2024)