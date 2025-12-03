LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA - Restyling Osservatori della famiglia, così si potenzia l'azione di supporto

Dall'esame dei principi sopra indicati emerge con chiarezza l'obiettivo non tanto e non solo di semplificazione, quanto di potenziamento dell'attività di supporto dell'osservatorio per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche in materia di famiglia, di tutela dei minori e di lotta alla violenza di genere
L'articolo 19 della legge 10 novembre 2025 n. 167 si occupa della delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile (Legge 167/2025, articolo 17)
La disposizione si compone di cinque commi.
Il comma primo delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori...
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana