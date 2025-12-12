LE SFIDE INTERNE ED EUROPEE - Disuguaglianze e attacchi razziali: le questioni etiche legate all'utilizzo

Le potenzialità dell'intelligenza artificiale si presentano, sotto numerosi profili, come straordinarie. Tuttavia, è proprio tale straordinarietà che impone, con pari forza, una riflessione volta a prevenire derive che potrebbero compromettere valori essenziali alla convivenza giuridica.
Come più volte sottolineato, le potenzialità dell'intelligenza artificiale si presentano, sotto numerosi profili, come straordinarie. Tuttavia, è proprio tale straordinarietà che impone, con pari forza, una riflessione volta a prevenire derive che potrebbero compromettere valori essenziali alla convivenza giuridica.
Le sfide giuridiche ed etiche dell'IA in ambito nazionale ed europeo
E ciò si manifesta con particolare evidenza nei settori ad alta intensità decisionale, tra i quali si colloca l'ambito giuridico per delicatezza e complessità. La questione non ...
Argomenti
- I punti chiave
Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione
coordinamento a cura di Carmine De Pascale