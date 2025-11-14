Eredità digitale: libero esercizio dei dati personali del defunto a meno che non siano stati espressamente “bloccati”
L’esercizio dei diritti sui dati personali del defunto può essere escluso solo: nei casi previsti dalla legge, oppure se l’interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta
L’articolo 2-terdecies del Dlgs n. 196/2003 (Codice Privacy), introdotto in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), stabilisce che i diritti relativi ai dati personali (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) possono essere esercitati anche dopo la morte dell’interessato da chi abbia un interesse proprio, agisca a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Dati e sopravvivenza alla morte
Questi diritti sopravvivono alla persona e possono essere ...