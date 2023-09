Migranti minorenni, Italia condannata per trattamento inumano di Marina Castellaneta

Negata adeguata tutela a una sedicenne ghanese non accompagnata









I minori stranieri non accompagnati non possono essere ospitati in centri di accoglienza per adulti perché le autorità nazionali hanno un obbligo di particolare vigilanza per assicurare un’adeguata protezione a persone che si trovano in una particolare situazione di vulnerabilità. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza depositata il 31 agosto nel caso M.A. contro Italia (ricorso numero 70583/17) con la quale è stata accertata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione...