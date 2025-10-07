Negoziazione assistita e condizione di procedibilità, focus sul rapporto con il procedimento di mediazione
Breve rassegna delle più recenti sentenze di merito
- L’invito privo di sottoscrizione di parte e autentica dell’avvocato determina l’improcedibilità
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione civile, sentenza 29 giugno 2025, n. 631 - Giudice Di Giovanni
La pronuncia, resa in tema di negoziazione assistita obbligatoria, afferma che l’invito a stipulare la convenzione privo della sottoscrizione della parte e della autenticazione da parte dell’avvocato, in quanto inidoneo ad instaurare...
Cause ai notai? Il “no” secco del Presidente delle Camere civili (Uncc)
di Alberto del Noce (*)